EUA dizem que Coréia do Norte sairá da lista do terror Os Estados Unidos anunciaram neste sábado que irão retirar a Coréia do Norte de sua lista negra de países ligados ao terrorismo, em meio a hesitantes negociações de sobre as instalações nucleares do país asiático nos meses finais do governo Bush. O porta-voz do departamento de Estado, Sean McCormack, disse que a decisão foi tomada após a Coréia do Norte ter concordado com uma série de medidas de verificação das instalações. McCormack também disse que a Coréia do Norte recomeçará a desabilitação de suas instalações nucleares. (Reportagem de Sue Pleming)