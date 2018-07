EUA dizem ter obtido cópia de vídeo ''de Bin Laden''

O governo americano disse nesta sexta-feira que obteve uma cópia de um vídeo que o líder da rede extremista Al-Qaeda teria preparado para marcar o sexto aniversário dos atentados de 11 de setembro. A autenticidade da fita, em que Bin Laden se dirigiria ao povo americano, está sendo verificada por especialistas do governo. A existência do vídeo havia sido divulgada na quinta-feira pelo grupo islâmico Al-Sahab, ligado à Al-Qaeda, num site freqüentemente usado pela organização. O Al-Sahab também colocou na internet uma foto de Bin Laden, na qual o líder extremista aparece com a barba mais escura do que em suas imagens divulgadas anteriormente, em 2004. O site não deu indicação do conteúdo da mensagem ou de quando ela seria divulgada. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos diz que capturar ou matar Bin Laden continua sendo prioridade. O último vídeo em que Bin Laden aparece foi divulgado em outubro de 2004. Na ocasião, o líder extremista ameaçou realizar novos ataques contra os Estados Unidos, às vésperas das eleições presidenciais americanas. Em janeiro de 2006 foi divulgada uma gravação de áudio de Bin Laden. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.