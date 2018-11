EUA e Barein são mantidos no calendário de 2012 da F1

"O sr. Ecclestone recebeu seu cheque hoje", disse Red McCombs, um dos fundadores do Circuito das Américas, em Austin, em um comunicado.

A corrida, e o Grande Prêmio do Barein, que precisou ser cancelado este ano devido à instabilidade política no país, estavam em dúvida para o calendário de 2012 antes de uma reunião da Federação Internacional de Automobilismo em Nova Délhi. No entanto, ambos receberam luz verde.

"O calendário do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2012 foi confirmado conforme publicado anteriormente", disse a FIA em comunicado.

As obras foram interrompidas no mês passado no circuito de 5,5 quilômetros no Texas, que será o primeiro construído nos EUA especificamente para a Fórmula 1, em meio a disputas sobre o pagamento de taxas para a realização da corrida.

Ecclestone, de 81 anos, tinha dado aos organizadores um ultimato para a assinatura do contrato nesta semana.

Responsáveis pelo circuito disseram que um acordo com 10 anos de duração foi acertado e que o trabalho será reiniciado imediatamente para a corrida de 18 de novembro de 2012.

Bobby Epstein, outro financiador do circuito, disse: "Nossos investidores sempre acreditaram que esse projeto terá benefícios tremendos para a nossa região, e fornece um motor econômico forte para a o futuro".

A corrida será a primeira da F1 nos Estados Unidos desde o GP de Indianápolis em 2007.

Outro grande prêmio está previsto para Nova Jersey, num circuito de rua tendo a ilha de Manhattan em Nova York como cenário, em 2013.

O GP do Barein, por sua vez, volta ao calendário em 2012 no dia 22 de abril, depois que a prova deste ano foi cancelada em meio a protestos violentos no país.