EUA e Índia prometem ampliar parceria estratégica e se tornar 'modelo para o mundo'

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o novo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, prometeram na noite de segunda-feira expandir e aprofundar a parceria estratégica de seus países e torná-la um modelo para o restante do mundo.

Em uma "declaração de visão conjunta" emitida após a sua primeira reunião em um jantar na Casa Branca, os dois líderes disseram que iriam trabalhar em conjunto não apenas para o benefício de ambas os países, "mas para o benefício do mundo".

Eles afirmaram que EUA e Índia vão cooperar em segurança e combate ao terrorismo e apoiar "regras baseadas na ordem mundial", na qual a Índia assume uma maior responsabilidade multilateral, incluindo em um Conselho de Segurança da ONU reformado.

Eles também prometeram trabalhar juntos contra a ameaça representada pela mudança climática e cooperar para enfrentar as consequências da poluição descontrolada.

"Temos uma visão de que os Estados Unidos e a Índia terão uma relação transformadora como parceiros de confiança no século 21. Nossa parceria será um modelo para o restante do mundo", disseram em seu comunicado.

Os EUA têm se esforçado para expandir as relações comerciais e no campo da segurança com a Índia, que consideram um contrapeso fundamental para uma China cada vez mais assertiva na Ásia. Obama apoiou a candidatura da Índia para se tornar um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.