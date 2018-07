EUA elogiam declaração de Chávez contra as Farc Os Estados Unidos elogiaram na segunda-feira as declarações do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, contra as guerrilhas colombianas Farc, mas cobraram um maior distanciamento de Caracas em relação ao grupo. A Colômbia acusa o anti-americano Chávez de apoiar os rebeldes. Mas no domingo Chávez pediu ao novo comandante das Farc que liberte seus reféns e abandone a luta armada. "Certamente são boas palavras", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Sean McCormack, a jornalistas. "E incentivaríamos a Venezuela a seguir essas boas palavras com ações concretas." "O governo venezuelano deveria fazer todos os esforços, públicos e privados, para se distanciar de qualquer relação que possa ter tido com as Farc", disse McCormack. A relação de Chávez com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia está na ordem do dia desde que a Interpol confirmou a autenticidade de arquivos de computadores da guerrilha que supostamente confirmavam o apoio. Chávez nega as acusações e diz que sua meta é negociar o fim da guerra civil colombiana. No domingo, ele afirmou que o conflito está servindo de pretexto para que os EUA tramem sua derrubada.