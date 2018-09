EUA 'escolheram mudança e otimismo', diz Sarkozy

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, felicitou Barack Obama por sua "vitória brilhante" nas eleições presidenciais americanas, que suscita, segundo ele, "uma esperança imensa na França, na Europa e no resto do mundo em um momento em que todos devem enfrentar juntos imensos desafios". Ao eleger Obama, os americanos "escolheram a mudança, a abertura e o otimismo", afirmou Sarkozy em um comunicado divulgado pela presidência francesa. "Neste momento em que o mundo vive uma tormenta e que existem incertezas, o povo americano expressou com força sua fé no progresso e no futuro", declarou Sarkozy. "Essa mensagem do povo americano ecoa bem além de suas fronteiras", afirmou o líder da França, país que preside atualmente a União Européia. União Européia O presidente da Comissão Européia, José Manuel Durão Barroso, disse nesta quarta-feira esperar que "sob a direção do presidente (eleito Barack) Obama, os Estados Unidos unirão suas forças à Europa para levar adiante o new deal". "Nós precisamos transformar a crise atual em uma nova oportunidade. Nós precisamos de um 'new deal' para um novo mundo", disse Durão Barroso. "Obama tem meu apoio pessoal e da Comissão Européia na renovação do compromisso para afrontarmos juntos os inúmeros desafios que nos esperam." Sarkozy, cujo país ocupa a Presidência rotativa da União Européia, disse que "a França e a Europa vão encontrar uma nova energia para trabalhar com os Estados Unidos e preservar a paz e a prosperidade no mundo". O presidente francês havia encontrado Obama em Paris, em julho passado, e, na época, não havia escondido seu entusiasmo com o candidato democrata. Na ocasião, Sarkozy havia dito a ele que "a França ficaria muito feliz com a vitória de Obama". A vitória de Obama está sendo comemorada na França, principalmente nas periferias pobres de Paris, onde moram pessoas de origem árabe e africana e inúmeros comitês de apoio ao democrata foram criados. Em um subúrbio nos arredores da capital, milhares de pessoas participaram da "Noite em claro por Obama" e acompanharam ao vivo, em telões, a apuração dos votos nos Estados Unidos durante a madrugada na França. A vitória de Obama foi amplamente comemorada pelos participantes na manhã desta quarta. Franceses de origem africana declararam que Obama é "o presidente negro do mundo todo" e que ele representa um símbolo para todos. Uma organização que reúne diferentes associações da comunidade negra na França, o Conselho Representativo das Organizações Negras, declarou que a vitória de Obama "suscita uma esperança imensa não só para os negros, mas para a justiça no mundo". A organização realiza no final desta tarde em Paris um encontro em frente à prefeitura da capital para comemorar a eleição de Barack Obama. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.