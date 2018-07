EUA espionaram premiê do Iraque, diz jornalista americano

O governo do Iraque disse que vai pedir uma explicação ao governo americano depois de notícias de que os Estados Unidos espionaram o primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki. O porta-voz do governo iraquiano, Ali al-Dabbagh, disse que, se isto for verdade, vai refletir uma falta de confiança, e pode prejudicar as futuras relações com instituições como a CIA (a agência central de inteligência dos Estados Unidos). As alegações foram feitas em um livro sobre o Iraque, escrito por Bob Woodward, repórter do jornal americano Washington Post, que ficou famoso ao noticiar o caso Watergate na década de 70. No livro, a ser lançado na segunda-feira, Woodward diz que uma fonte do governo americano afirmou que os Estados Unidos sabem "tudo" o que é dito pelo primeiro-ministro iraquiano. A Casa Branca se negou a comentar diretamente as alegações. O livro, The War Within: A Secret White House History 2006-2008 (Dentro da Guerra: a história secreta da Casa Branca, 2006 - 2008, em tradução livre), diz ainda que o aumento da presença militar americana em 2007, que incluiu um contingente extra de quase 30 mil soldados no Iraque, não foi a principal causa da drástica redução na violência no país no último ano. Woodward diz que isso foi conseguido com o que chamou de técnicas secretas avançadas, que permitiram que os Estados Unidos localizassem e matassem insurgentes importantes e líderes da rede extremista al-Qaeda. O jornalista não entra em detalhes sobre essas operações, alegando que a Casa Branca pediu a ele que não divulgasse informações específicas por razões de segurança nacional. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.