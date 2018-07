EUA estabelecem condição para compra de frequências pela Verizon

Junto ao acordo de compra de espectro, a Verizon Wireless também havia proposta controversos acordos comerciais com as companhias de TV a cabo para que comercializassem os serviços uma das outras e para formarem uma joint venture no setor de tecnologia.

A Verizon e suas concorrentes em telefonia móvel, incluindo a AT&T, estão buscando por mais radiofrequências a fim de ter capacidade para suprir a demanda por serviços de dados e vídeo no celular.

Embora o Departamento de Justiça dos EUA tenha dito nesta quinta-feira que apresentou um processo proibindo as companhias de seguirem em frente com seus acordos comerciais originais, o órgão também apresentou uma proposta que pode resolver o assunto, caso ganhe aprovação judicial.

O departamento está propondo que a Verizon Wireless limite o escopo e a duração dos acordos comerciais feitos com fornecedoras de serviços de TV a cabo incluindo Comcast Corp e Time Warner Cable.

O acordo sobre os espectos precisa de aprovação da Comissão Federal de Comunidações dos EUA (FCC, na sigla em inglês).

O negócio entre a maior operadora móvel dos EUA e as operadoras de TV paga atraiu muita oposição de concorrentes e grupos de defesa do consumidor, preocupados que isso possa afetar a concorrência.

A Verizon Wireless é uma parceria entre a Verizon Communications e o Grupo Vodafone.

(Por Sinead Carew e Yinke Adegoke em New York e Jasmin Melvin em Washington)