EUA estendem prazo de negociação com Canadá, México e UE sobre tarifa do aço

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, afirmou em coletiva de imprensa que o presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu estender por mais 30 dias o prazo de negociação com Canadá, México e União Europeia sobre a aplicação de tarifas a importações de aço e alumínio desses países porque houve foi feito "algum progresso".

Segundo ela, há a expectativa de que as negociações se encerrem dentro destes 30 dias. Ontem, a Casa Branca informou que, além de ampliar o prazo de negociação com esses países, havia chegado a um acordo com Brasil, Argentina e Austrália sobre o tema, sem entretanto, revelar detalhes.

+ EUA fecham acordo preliminar com o Brasil sobre sobretaxa de aço

Sobre o acordo nuclear com o Irã, Sarah comentou que ele "nunca deveria ter sido feito", pois foi "o maior erro ocorrido durante a administração Obama". A porta-voz da Casa Branca ainda disse desconhecer qualquer ação coordenada dos EUA com Israel a respeito do anúncio feito ontem pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que acusou o Irã de mentir em relação às suas reais intenções a respeito do programa nuclear. Segundo Netanyahu, Teerã possui "um programa secreto de bomba nuclear", conhecido como Amad.

"Não tenho conhecimento de uma ação coordenada, mas certamente apoiamos o anúncio e os esforços feitos por Israel", afirmou Sarah, que evitou responder perguntas sobre as investigações de suposto conluio da campanha de Donald Trump com a Rússia na eleição de 2016.