EUA estudam criar 'tarifa verde' para importados O Congresso americano avalia impor uma ?tarifa verde? sobre produtos importados de países que não adotam limites nas emissões de gases do efeito estufa semelhantes aos adotados pelos Estados Unidos. A medida seria uma forma de proteger a competitividade das empresas americanas que serão obrigadas a limitar as suas emissões e participar do mercado de créditos de carbono. Segundo a Lei de Mudança Climática que tramita no Congresso americano, os países que não adotarem limites de emissões semelhantes aos dos EUA terão de pagar tarifas de importação de acordo com o ?vestígio de carbono? de cada mercadoria - ou seja, o volume de gases lançados na atmosfera durante sua fabricação.