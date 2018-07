EUA exigem novo plano de prevenção de vazamentos

O governo dos Estados Unidos exigiu da British Petroleum (BP) a entrega de um plano no qual detalhe o procedimento para retirar e substituir o sistema de prevenção de vazamentos que falhou na explosão e afundamento da plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México, em abril.

O almirante da reserva Thad Allen autorizou a BP a começar com a substituição do sistema de prevenção de vazamentos (BOP, sigla em inglês) no poço no qual operava a plataforma que explodiu.

A BP conseguiu vedar com sucesso a parte superior do poço. Agora, precisa finalizar a operação, com o fechamento da parte inferior. Essa última fase está prevista para 6 de setembro.

ARGENTINA

Incêndios atingem área de preservação

Um incêndio destruiu 3 mil hectares de florestas na região norte da Argentina e invadiu o Parque Nacional Calilegua, criado para proteger uma das áreas de maior biodiversidade do país. O incêndio começou há uma semana e se agravou nas últimas horas, em razão do tempo seco. /ANDREA VIALLI e LUCAS AZEVEDO, ESPECIAL PARA O ESTADO, com EFE

QUEIMADAS

Fumaça do Norte chega ao Rio Grande do Sul

Apesar do sol, o céu do Rio Grande do Sul estava acinzentado durante todo o dia ontem. As nuvens não eram de chuva, mas da fumaça vinda das queimadas nas Regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil desde o início do mês. O vento e o tempo seco na região dificultaram a dissipação das nuvens da queimada e tornam a poluição ainda mais nociva para a população.