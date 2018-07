EUA fazem novo recall de ovos por causa de contaminação por salmonela

Alarmado com quase 2 mil casos de contaminação por Salmonella desde maio, o governo americano estendeu o recall de ovos no país à produção de uma segunda empresa, a Hillandale Farms.

Até o final de semana, o único alvo da Food and Drug Administration (FDA, a agência de vigilância sanitária) era o grupo DeCoster, um dos dez maiores produtores de ovos do país.

O recall abrange uma produção de meio bilhão de ovos no país, proveniente do Estado de Iowa. A Wright County Egg, empresa do grupo DeCoster, está sujeita a um recall de 380 milhões de ovos.

A Hillandale Farms fará o mesmo com 170 milhões de ovos. Desde maio, 26 investigações foram abertas no país.