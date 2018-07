EUA forjaram vídeo com 'provocação', diz Guarda do Irã

Um representante da Guarda Revolucionária do Irã na quarta-feira que a Marinha americana forjou um vídeo que mostra um grupo de navios americanos sendo abordados por lanchas iranianas no Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, no domingo. O incidente provocou protestos do governo dos Estados Unidos, que qualificou-ocomo uma provocação. O vídeo mostra os supostos barcos da Guarda Revolucionária passando perto dos navios americanos. Segundo o Pentágono, algumas lanchas teriam chegado a 200 metros dos navios dos Estados Unidos. A gravação de quatro minutos também traz o áudio do que seria um operador de rádio iraniano, que parece estar dizendo "estou chegando em vocês; vocês vão explodir", e de oficiais americanos exigindo que as lanchas se identificassem e ameaçando atacá-las. "As imagens divulgadas pela Marinha dos Estados Unidos são de arquivo e o áudio foi forjado" disse uma fonte da Guarda Revolucionária, segundo a TV estatal iraniana. Bush Em visita a Jerusalém, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse que os barcos iranianos fora "muito provocadores" no incidente. "Foi um gesto perigoso da parte deles. Nós deixamos claro, publicamente, e eles sabem nossa posição e ela é (a de) que haverá sérias conseqüências se eles atacarem nossos navios", disse. "Meu conselho é que eles não façam isso." Anteriormente, o governo iraniano já havia minimizado a importância do episódio, descrito como uma "ocorrência corriqueira" pelo porta-voz do Ministério do Exterior, Mohammad Ali Hosseini. A Guarda Revolucionária do Irã, criada em 1979 para defender o sistema islâmico do país, é considerada "proliferadora de armas de destruição em massa" pelo governo americano. Em março, integrantes da Guarda Revolucionária capturaram 15 marinheiros britânicos e os mantiveram em seu poder por quase duas semanas. Na ocasião, o Irã alegou que os britânicos haviam invadido as suas águas, mas a acusação foi negada pela Grã-Bretanha. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.