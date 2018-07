EUA impõem novas sanções a banco norte-coreano, diz assessor de Obama O Tesouro norte-americano está impondo sanções contra o Banco de Comércio Exterior da Coreia do Norte, a principal instituição de câmbio do país, por seu papel no apoio ao programa de armas de destruição em massa de Pyongyang, disse o assessor de segurança nacional do presidente Barack Obama nesta segunda-feira.