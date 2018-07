EUA indiciam 11 em 'maior caso de fraude' da sua história

Autoridades americanas indiciaram 11 pessoas suspeitas de envolvimento no roubo de informações sobre cartões de crédito no maior caso de roubo de identidade da história dos Estados Unidos. Os 11, que são de cinco países diferentes, são acusados de roubar mais de 40 milhões de números de cartões de débito e crédito e depois vendê-los em uma "conspiração internacional". Eles teriam invadido sistemas de computadores usados por comerciantes e bancos para instalar softwares que lhes davam acesso a dados confidenciais. Entre as lojas que tiveram seus sistemas invadidos, estavam redes populares como a TJ Maxx (de roupas) e a Barnes & Noble (de livrarias). O Departamento de Justiça dos Estados Unidos definiu o golpe como "o maior e mais complexo caso de roubo de identidade" a resultar em acusações formais. Segundo o departamento, o caso provocou prejuízos "generalizados" entre bancos, comerciantes e consumidores comuns. "Este caso destaca a nossa crescente vulnerabilidade ao roubo de informações pessoais", afirmou o secretário de Justiça dos EUA, Michael Mukasey. "Casos como este mandam uma mensagem clara àqueles que podem se sentir tentados a abusar das nossas redes de computadores para roubar informação e prejudicar pessoas e negócios que respeitam as leis." A investigação contou com a cooperação de outros países, incluindo Turquia e Alemanha. O governo americano tem tentado melhorar a sua abordagem para crimes de roubo de identidade, que têm um custo estimado em bilhões de dólares todos os anos para o país. Em 2006, o governo do presidente George W. Bush instituiu um grupo de trabalho com 17 departamentos e agências federais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.