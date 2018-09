EUA iniciam primeiro teste com células-tronco em humanos

Um grupo de médicos americanos iniciou ontem os primeiros testes clínicos com células-tronco embrionárias no tratamento de um paciente com lesões na medula espinhal. Os detalhes do ensaio clínico, no entanto, serão mantidos em sigilo, informou a empresa Geron Corp.

A companhia obteve a primeira licença da Food and Drug Administration (agência que regula alimentos e medicamentos nos Estados Unidos) para o emprego das controvertidas células no tratamento de humanos.

Por meio de nota, a Geron afirmou que o paciente inscreveu-se no Centro Shepherd, um hospital para a reabilitação de lesões da medula espinhal e do cérebro, e centro de pesquisas clínicas de Atlanta, na Georgia. "O Centro Shepherd é um dos sete hospitais dos EUA onde pacientes podem se inscrever para esse teste clínico", dizia o comunicado.

A Northwestern University, de Chicago, também está inscrevendo pacientes.

As células-tronco utilizadas pela Geron são provenientes de embriões humanos descartados em tratamentos de fertilidade. O material foi manipulado para que possam ser produzidos precursores de certos tipos de células nervosas.

A esperança é que estas células viajem para o local de uma lesão recente na espinha e emitam compostos que ajudem os nervos danificados da medula a se regenerarem.

O teste da fase 1 não tem o objetivo de curar os pacientes, mas verificar se o uso dessas células é seguro. Segundo as normas da pesquisa, os pacientes devem ter lesões medulares recentes.

"Quando começamos a trabalhar com essas células de embriões humanos, em 1999, muitos previam que levaria décadas para que fosse aprovada uma terapia celular para testes clínicos em seres humanos", afirmou em comunicado o presidente da Geron, Thomas Okarma.

A empresa não está sujeita às limitações do financiamento federal para a pesquisa com células-tronco de embriões humanos que vigoram nos EUA, porque realizou todo o seu trabalho com recursos próprios.

Atualmente, o governo americano trava uma batalha legal sobre o estudo com células-tronco embrionárias. Algumas correntes são contra e equiparam as pesquisas ao aborto, pois embriões com alguns dias de existência são destruídos para obter as linhagens de células-tronco.

Na última queda de braço sobre o assunto, uma corte de apelações dos Estados Unidos deu ao governo do presidente Barack Obama permissão para suspender uma proibição sobre o financiamento federal das pesquisas - restrição criada em 2001 pelo então presidente George W. Bush.