EUA investigam vídeo em que supostos fuzileiros urinam em corpos no Afeganistão

Os militares dos Estados Unidos estão investigando um vídeo que mostra quatro homens em uniformes dos fuzileiros navais americanos urinando no que parecem ser corpos de combatentes do Talebã no Afeganistão.

Um porta-voz do Pentágono disse que o comportamento mostrado no vídeo é inaceitável.

A Otan e o presidente afegão, Hamid Karzai, também condenaram as imagens.