EUA lançam programa para acelerar entrada de brasileiro

O anúncio foi feito pela Missão Diplomática dos EUA no Brasil em evento na Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham). Para que o projeto-piloto entre em vigor, é necessária a aprovação do governo brasileiro. "O programa faz parte dos esforços do governo norte-americano para facilitar viagens de brasileiros aos Estados Unidos", afirma o consulado, em nota.

Para gozar do benefício, o viajante precisa já ter o visto dos Estados Unidos. Ele, então, pode se cadastrar no Sistema Global Online de Inscrição (GOES, na sigla em inglês) pelo site https://goes-app.cbp.dhs.gov/main/goes e pagar uma taxa de US$ 100. Para ser aprovado, o candidato terá de passar por uma análise de seus dados e uma entrevista. Segundo o consulado, a taxa não será restituída mesmo que a solicitação seja negada.

Uma vez aprovado no Global Entry, o passageiro pode evitar a fila de controle de passaportes e procurar quiosques automatizados nos aeroportos norte-americanos, localizados antes da área de imigração. Nesses locais, são checados passaporte, digitais e declaração à alfândega. O sistema, então, emite um recibo e libera o passageiro para recolher sua bagagem. Após aprovação do governo brasileiro para entrar em operação, o projeto-piloto deverá beneficiar inicialmente 150 brasileiros. Os testes devem ser implementados por, no mínimo, um ano e, se aprovado, o Global Entry pode ser estendido a 1,5 mil pessoas.