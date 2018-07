EUA mandam aviões para combater incêndios no México Os Estados Unidos enviaram aviões militares de carga especialmente equipados para colaborar na luta contra os incêndios florestais que devastam o norte do México. O Comando norte-americano do Norte informou que os aviões C-130 foram solicitados pelo governo mexicano e pelo Departamento de Estado. As aeronaves partiram neste sábado da Base Peterson da Força Aérea, no Colorado, com destino à base de Laughlin no Texas.