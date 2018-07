EUA marcam testes de nova vacina da gripe H1N1 Testes experimentais da nova vacina contra a gripe H1N1 começarão no mês que vem em oito clínicas e centros médicos universitários dos EUA, disseram autoridades norte-americanas na quarta-feira. As primeiras vacinas testadas serão as dos laboratórios Sanofi Aventis e CSL.