EUA mostram 'vídeo de incidente com lanchas do Irã'

A Marinha dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira em Washington um vídeo do que afirma ser um encontro no mar entre navios de guerra americanos e lanchas iranianas que acreditam ser pilotadas por integrantes da Guarda Revolucionária Islâmica. Os militares dizem que as embarcações americanas foram ameaçadas. O incidente ocorreu no domingo quando três embarcações americanas navegavam pelo Estreito de Hormuz, entre a Península Arábica e o Irã. O presidente americano, George W. Bush, descreveu o incidente como "uma provocação perigosa", mas o Irã afirma que ele é normal em Hormuz. Transmissão O vídeo procura mostrar de em dado momento, o navio USS Hopper toca uma sirene para alertar as lanchas que se aproximam vindo de águas iranianas. Operadores de rádio pedem que os barcos se identifiquem, mas os cinco continuam se aproximando. Uma transmissão de uma das lanchas avisa que está vindo "pegá-los" e em seguida pode ser ouvida a palavra "explosões". Aparentemente a tripulação de um dos navios americanos se prepara para abrir fogo, mas as lanchas se afastam de repente. Um representante do Ministério do Exterior do Irã sugeriu que as tripulações das lanchas não reconheceram os navios americanos - explicação rejeitada pelos militares dos Estados Unidos. O episódio acontece em meio a um momento de tensão entre os Estados Unidos e o Irã sobre o programa nuclear iraniano e no momento em que o presidente americano, George W. Bush, está prestes a começar uma viagem por países do Oriente Médio, na quarta-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.