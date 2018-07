EUA: Ofensiva aérea no Paquistão foi 'legítima'

O governo americano informou, nesta quarta-feira, que o ataque aéreo no noroeste do Paquistão, que deixou 11 soldados paquistaneses mortos, foi um ato de legítima defesa. "Os indícios de que dispomos assinalam que foi um ataque legítimo em defesa própria contra forças que haviam atacado as forças da coalizão", afirmou o porta-voz do Pentágono, Geoff Morrell. O Departamento de Estado americano declarou que as mortes eram lamentáveis e que há necessidade de melhor comunicação entre as tropas que patrulham a fronteira do país com o Afeganistão. Militares e autoridades do Paquistão condenaram o ataque aéreo, chamando-o de "covarde". "Não permitimos que nosso território seja usado (pelo Talebã). Condenamos completamente (este incidente) e vamos levar isso ao Ministério do Exterior", disse o primeiro-ministro paquistanês, Yusuf Raza Gilani. Ofensiva O ataque ocorreu na fronteira com o Afeganistão. Segundo informações o incidente teria ocorrido quando as forças lideradas pelos Estados Unidos dispararam mísseis, em um confronto contra militantes do Talebã. As mortes dos soldados ocorreram durante a noite, em um posto de fronteira na região de Mohmand, uma das áreas tribais do Paquistão, vizinha da região de Kunar, já no Afeganistão. Os militares americanos confirmaram a operação. Um porta-voz das forças americanas no Afeganistão disse à BBC que a operação, um ataque aéreo, na fronteira paquistanesa foi realizada pelas forças dos Estados Unidos. Oito militantes do Talebã também teriam sido mortos nos confrontos, segundo um porta-voz do grupo. Maulvi Umer, porta-voz de um grupo militante pró-Talebã no Paquistão, disse à BBC que os militantes atacaram soldados americanos e afegãos quando estes tentavam estabelecer um posto de controle na fronteira. "Lançamos um ataque contra eles por vários lados, causamos danos graves. Então, as forças dos Estados Unidos e da Otan iniciaram uma série de ataques aéreos. Eles acertaram civis paquistaneses e nos acertaram também, oito de meus companheiros foram mortos", disse. 'Covardia' Segundo a correspondente da BBC em Islamabad Barbara Plett, o porta-voz do Exército do Paquistão afirmou que o ataque, realizado por "forças da coalizão", foi um "ato de covardia, não provocado". O porta-voz acrescentou que o incidente "atinge a base da cooperação e do sacrifício com o qual soldados paquistaneses estão apoiando a coalizão em sua guerra contra o terrorismo". Forças dos Estados Unidos e da coalizão, liderada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), estão operando no Afeganistão, com a Otan concentrada em manter a paz e reconstruir o país e as tropas americanas combatendo diretamente as atividades militantes. Uma autoridade não identificada da Otan disse à BBC que o ataque na fronteira foi realizado por forças dos Estados Unidos e não da organização. Os Estados Unidos já lançaram ataques com mísseis no território paquistanês, com aeronaves não tripuladas, mas nunca confirmou oficialmente estes ataques.Segundo correspondentes estes ataques causam revolta no Paquistão, pois são vistos como uma violação da soberania do país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.