EUA passam a ser vistos como árbitros

Anthony Shadid*, THE NEW YORK TIMES, O Estadao de S.Paulo

No Iraque, o que não falta são ironias. Em se tratando de política, são os antigos baathistas e o Partido Comunista que falam uma linguagem laica mais familiar para os americanos. Contudo, os americanos puseram no poder os partidos xiitas religiosos radicais. A maior dessas ironias pode ter sido o "decreto número 1" - o primeiro passo para a criação de um sistema político perigoso, povoado de figuras até então exiladas que os americanos trouxeram para o poder. E, nesse sistema, talvez apenas os EUA consigam atuar como mediadores para pôr fim à crise. Por isso, vale lembrar a regra, apócrifa, da loja de porcelana chinesa: quebrou, é seu.

É notável como o papel dos EUA no Iraque mudou com os anos. Em 2003, os americanos tinham uma capacidade singular para despertar a antipatia da população. Na época, um oficial americano subestimou o clérigo xiita radical Moqtada al-Sadr como "muita fumaça, mas nenhum fogo". Seguidores de Al-Sadr lançaram duas revoltas contra o Exército dos EUA em cinco meses. Mesmo os amigos dos americanos assombraram-se com a incompetência dos seus representantes: esse era o país que derrotou Saddam em algumas semanas?

Hoje, praticamente todos no Iraque veem nos EUA um árbitro. Os políticos iraquianos quase sempre se mostram eriçados com a ocupação, especialmente quando as decisões tomadas são contra seus interesses. Mas, mesmo assim, reconhecem o papel dos americanos.

A crise envolvendo a "desbaathização", que teve início no mês passado, é um exemplo excelente. Uma comissão, criada pelo decreto número 1 de Bremer que existe até hoje, desqualificou 511 candidatos por seus laços com o Partido Baath. Personalidades iraquianas, seculares e sunitas, denunciaram a medida como um acerto de contas dos partidos xiitas, que replicaram, alegando que simplesmente cumpriam a lei. E esses partidos, logo depois, instigaram a fúria dos eleitores contra os baathistas.

As autoridades americanas expressaram uma certa preocupação e depois trabalharam com empenho nos bastidores para encontrar uma solução, sempre alegando que não desejavam ferir a soberania iraquiana. "Não temos poder para, como um cavaleiro Jedi, dizer aos iraquianos: "esses não são os androides que vocês estão buscando"", disse o embaixador Christopher Hill. "Você pode tentar, mas normalmente não funciona." E, mais tarde, acrescentou: "Esse é o tipo de país em que, se você não for ativo, não está presente. O povo quer ver que você se interesse por ele."

Os iraquianos logo disseram que os americanos é que estavam por trás dessa crise. Ali al-Lami, chefe da comissão que barrou os candidatos, exigiu que a embaixada dos EUA "parasse de interferir e pressionar".

E o primeiro-ministro Nouri al-Maliki advertiu Christopher Hill a não ir mais além de sua posição. Aqueles que integram o lado perdedor acusam os americanos de não terem feito o suficiente. Mas, por medo ou prevenção, muitos acham que os americanos são os únicos que têm poder para interferir num processo político sempre mergulhado em crises.

Às vezes a avaliação do poder americano é maior do que o que ele desfruta na realidade. Ainda é preciso ver se os EUA conseguirão ajudar a neutralizar o impacto da crise sobre a credibilidade dessas eleições.

*Anthony Shadid é jornalista e ganhou o Prêmio Pulitzer de 2004 pela cobertura da guerra no Iraque