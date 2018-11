EUA pedem para americanos evitarem litoral de SP

O comunicado foi divulgado pelo Conselho Assessor de Segurança no Exterior (OSAC, na sigla em inglês) e o conteúdo da advertência foi atribuído ao consulado dos EUA em São Paulo. O OSAC é uma agência ligada ao Departamento de Estado. "Policiais locais estão entre as vítimas, no que parece ser uma atividade de gangue", afirma, ainda, a nota.

"O Departamento de Estado continua a monitorar as condições de segurança no exterior e, como sempre, irá prontamente disseminar informações afetando a segurança dos americanos no exterior através de seu programa de informação consular."