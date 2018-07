EUA perdem a atriz Kathryn Grayson A atriz Kathryn Grayson, estrela dos musicais de Hollywood nos anos 40 e 50, morreu de causas naturais em Los Angeles aos 88 anos, segundo noticiou ontem a imprensa americana. Entre seus filmes mais famosos estão Marujos do Amor (1945), em que atuou ao lado de Frank Sinatra e Gene Kelly, e O Barco das Ilusões (1951), no qual contracenou com Ava Gardner e Howard Keel. Kathryn participou de cerca de 20e filmes, o último deles O Rei Vagabundo (1956). Ela se casou duas vezes e teve uma filha.