EUA pesquisa empresas sobre apuração e venda de dados do consumidor

Corretoras de dados, geralmente companhias com as quais consumidores nunca interagem diretamente, chegaram aos holofotes nos últimos anos por conta da grande quantidade de informações médicas, financeiras e de caráter pessoal que podem ser obtidas com atividades online.

As empresas contatadas pela FTC foram a Acxiom, Corelogic, Datalogix, eBureau, ID Analytics, Peekyou, Raplead e Recorded Future, disse a FTC.

(Reportagem de Diane Bartz)