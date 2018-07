EUA podem antecipar em 2 anos diploma do ensino médio

Alunos que forem aprovados e mesmo assim desejem frequentar uma universidade mais concorrida poderão continuar com seus cursos preparatórios para o ensino superior durante o 2º e o 3º ano do ensino médio, disseram os organizadores da iniciativa. Alunos reprovados na prova do 1º ano, conhecida como exame do conselho, poderão tentar novamente quando concluírem o 2º ou o 3º ano. Os testes cobrirão matérias como inglês, matemática, ciências e história.

O novo sistema, que combina trabalhos escolares do ensino médio e exames do conselho, foi elaborado a partir da experiência de países cujo desempenho escolar é considerado de alto nível, como Dinamarca, Grã-Bretanha, França e Cingapura.

O programa é organizado pelo Centro Nacional para a Educação e a Economia (CNEE), e um de seus objetivos é garantir que os alunos dominem um conjunto de requisitos educacionais básicos, reduzindo o número de estudantes que recorrem a cursos complementares para remediar deficiências de sua formação no ensino médio quando entram na faculdade.

Todos os anos, mais de um milhão de calouros das faculdades americanas buscam cursos complementares e muitos abandonam o ensino superior antes de obterem o diploma.

"A imensa proporção de reprovações nas universidades de matrícula livre é um dos principais problemas que tentamos solucionar", disse Marc S. Tucker, presidente do CNEE, organização com sede em Washington. "Analisamos instituições de ensino em todo o mundo e, quando visitamos as escolas dos países que empregam os exames de conselho, vimos as crianças trabalhando duro, tanto as que desejam ser carpinteiras quanto as que querem estudar medicina."

A Fundação Bill e Melinda Gates se comprometeu a investir US$ 1,5 milhão (o equivalente a R$ 2,7 milhões) no planejamento do programa, disse Tucker. Ele estima que o custo inicial para os distritos educacionais seja de aproximadamente US$ 500 por aluno (R$ 913), gastos com a aquisição de material para os cursos e provas e com o treinamento dos professores.

Para arcar com tais custos, os Estados pretendem requisitar parte dos US$ 350 milhões (R$ 639 milhões) em estímulo federal destinados à melhoria das provas e testes realizados nas escolas pública.

Os alunos do ensino médio dos Estados de Connecticut, Kentucky, Maine, New Hampshire, Novo México, Pensilvânia, Rhode Island e Vermont inaugurarão o novo currículo no outono de 2011. O objetivo do novo sistema é proporcionar aos estudantes uma visão clara daquilo que terão de estudar para serem bem sucedidos, disse Phil Daro, consultor de Berkeley, Califórnia. THE NEW YORK

TIMES, TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL