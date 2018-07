EUA podem enviar mais 3 mil soldados para o Afeganistão

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, pode enviar mais 3 mil soldados para o Afeganistão antes de uma esperada ofensiva do Taleban nos próximos meses, de acordo com o Pentágono. Segundo o porta-voz Geoff Morrell, a proposta será analisada por Gates na sexta-feira, mas sua decisão sobre o assunto não deverá ser imediata. Comandantes militares americanos deixaram claro durante uma visita de Gates ao Afeganistão no mês passado que querem mais tropas no país. Os Estados Unidos já mantém cerca de 26 mil soldados em território afegão - a metade servindo sob a Força Internacional de Assistência à Segurança liderada pela Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte, a aliança de defesa ocidental). A proposta foi formulada por militares americanos que fazem lobby para um reforço das tropas da Otan no sul do Afeganistão. "Os comandantes precisam de mais forças lá. Nossos aliados não estão em posição de fornecê-los", disse Morrell, referindo-se aos outros países-membros da Otan. E o momento é crítico. O plano prevê a chegada de soldados em abril, quando a temperatura sobe no país e há expectativa de que o Talebã organize uma ofensiva. Comandantes da Otan queixaram-se recentemente de que ainda não receberam milhares de soldados prometidos. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.