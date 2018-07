EUA prometem dobrar ajuda à oposição síria

Kerry evitou assumir um compromisso para fornecer armas aos rebeldes que lutam para derrubar o presidente sírio, Bashar al-Assad, o que os rebeldes têm solicitado.

Mas ele disse que os apoiadores estrangeiros dos rebeldes estavam comprometidos com a assistência contínua e que deverá haver mais anúncios sobre o tipo de apoio possível nos próximos dias, se as forças do governo sírio não buscarem uma solução pacífica para a crise.

Falando depois de uma reunião da oposição síria e seus 11 principais apoiadores estrangeiros em Istambul, Kerry disse que os Estados Unidos iriam fornecer um adicional de 123 milhões de dólares em assistência não-letal para os rebeldes, elevando o total deste tipo de ajuda EUA a 250 milhões de dólares.

Kerry pediu para que outros apoiadores estrangeiros fizessem promessas semelhantes de assistência, com o objetivo de chegar a um total de 1 bilhão de dólares em apoio internacional.

Uma autoridade dos EUA disse na sexta-feira que a nova ajuda não-letal dos EUA poderia incluir, pela primeira vez, equipamentos de apoio campo de batalha, como armadura e óculos de visão noturna.

Autoridades norte-americanas disseram no passado que o equipamento poderia incluir veículos blindados e avançados equipamentos de comunicação, mas Kerry não deu detalhes.

Ele disse que os Estados Unidos iriam trabalhar com a oposição síria para determinar como o dinheiro seria gasto, e acrescentou que Washington também iria fornecer cerca de 25 milhões dólares em ajuda alimentar adicional.