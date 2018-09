EUA prometem respeitar mar territorial brasileiro Os Estados Unidos vão respeitar as reivindicações marítimas do Brasil, inclusive nas reservas petrolíferas de alto-mar, e usarão a sua nova frota na América Latina principalmente para objetivos pacíficos, disse na quinta-feira o comandante dos EUA para a região. O presidente da Agência Nacional do Petróleo, Haroldo Lima, se disse na quarta-feira preocupado com a possibilidade de os EUA contestarem a posse brasileira sobre as enormes reservas petrolíferas na chamada zona econômica exclusiva. "Os Estados Unidos vão respeitar os mares territoriais e as zonas econômicas exclusivas das nações do mundo", declarou o almirante James Stavridis, chefe do recém-criado Comando Sul dos EUA, a jornalistas em Brasília. A Convenção da ONU sobre a Lei do Mar, de 1994, diz que os Estados litorâneos têm direitos exclusivos sobre todos os recursos naturais do seu litoral numa faixa de até 200 milhas (370 quilômetros). A Quarta Frota dos EUA, que está sendo recriada pela Marinha após um hiato de 58 anos, ajudará a combater o narcotráfico na América Latina e no Caribe, disse Stavridis ao final de uma conferência sobre defesa. Mas isso, segundo ele, não significa uma intensificação nas operações contra o tráfico. "Não é de forma nenhuma uma força ofensiva", afirmou. Admitindo que essa frota é "objeto de preocupação" na região, o almirante disse que ela em geral dará apoio a missões de paz, prestará auxílio humanitário e participará de exercícios navais. "O maior navio que vai trabalhar para a Quarta Frota é um navio-hospital", disse Stavridis. O almirante brasileiro Marcos Martins Torres disse que o Brasil não está preocupado com a nova frota.