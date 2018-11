EUA registram 642 casos de nova gripe em 41 Estados

Funcionários do CDC informaram que a doença, inicialmente conhecida como gripe suína, deve se espalhar para os 50 Estados do país, com casos graves e algumas mortes, apesar de a maioria dos casos ter sido considerada branda.

O México confirmou 42 mortes e informou que considera impossível obter amostras de outras 70 pessoas que morreram de doenças similares à gripe recentemente.

No mundo, mais de 1.600 casos foram relatados em 23 países.

(Reportagem de Maggie Fox)