EUA revogam alerta para viagens ao litoral paulista O Consulado dos Estado Unidos em São Paulo emitiu hoje comunicado oficial - assinado pelo chefe da seção consular David Meron - revogando a recomendação que havia sido feita, em relatório do dia 23 de abril, para que cidadãos daquele país evitassem viajar à costa sul do Estado de São Paulo - Praia Grande, Santos, São Vicente e Guarujá - por conta da onda de violência. No relatório do mês passado, as autoridades norte-americanas citavam especificamente a ocorrência de 13 assassinatos nessas praias no período de uma semana.