EUA tem 90 dias para pedir extradição de mexicano preso

Diaz-Barajas, de 49 anos, estava acompanhado da mulher e de dois filhos menores. Enquanto não sai o pedido de extradição, ele ficará detido no presídio Ary Franco, no Rio. O governo americano tem até três meses para pedir a extradição via Itamaraty para o Ministério da Justiça. A análise, no entanto, é feita pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O nome do mexicano consta na "difusão vermelha" da Interpol, banco de dados para pessoas que estão sendo procuradas para prisão e extradição. A PF começou a monitorá-lo desde que o mexicano comprou o ingresso dele e da família para o jogo de hoje. Diaz-Barajas produzia drogas sintéticas com insumos provenientes da Ásia e tudo era exportado para os Estados Unidos. O mexicano usava conexões com outros países na América Central - Belize e Guatemala - para pagar os fornecedores.

Segundo o coordenador-geral de cooperação internacional da Polícia Federal, Luiz Cravo Dorea, o mexicano não usou documentos falsos para entrar no País e não foi preso com drogas "Ele não achava que estava sendo procurado pela Justiça. Por isso, a tranquilidade", afirmou. A PF informou que até o momento 15 estrangeiros foram deportados do Brasil, sendo nove argentinos "barra bravas" - nome dado às facções violentas das torcidas de times de futebol argentinos; dois angolanos; dois nigerianos; e dois americanos (dos quais um tinha sido julgado e condenado por pedofilia).