EUA tentam mudar imagem junto a jovens de subúrbios franceses

O governo dos Estados Unidos está tentando mudar sua imagem junto a jovens dos subúrbios de Paris, principalmente entre filhos de imigrantes muçulmanos. Um programa do governo americano leva jovens dos subúrbios franceses para visitas aos Estados Unidos. A França é o país com a maior população muçulmana na Europa: 5 milhões. E os Estados Unidos estariam tentando manter esta comunidade do seu lado. Desde os ataques de 11 de setembro de 2001, embaixadas americanas receberam instruções para tentar entrar em contato com a segunda e a terceira geração de imigrantes que chegaram ao país do norte da África e do Paquistão. Nos Estados Unidos, todos se lembram que o único acusado e condenado pelo envolvimento nos ataques de 11 de setembro foi Zacarias Mossaoui, francês de origem marroquina. Mas, para James Bullock, conselheiro de negócios públicos da embaixada americana em Paris, a política não pretende identificar terroristas nos subúrbios, mas serve para evitar a criação de células terroristas nessas regiões. "Não somos uma agência de segurança, não estamos trabalhando com a polícia", afirmou. "Estamos tentando identificar futuros líderes e chegar nestes jovens que ainda não se decidiram sobre o que são ou sobre o que pensam dos Estados Unidos." Harlem Yassine e seus colegas de classe, Massinissa e Ouardia, adolescentes de uma escola secundária dos subúrbios de Paris, participaram do programa e visitaram os Estados Unidos. Apesar de adorarem a cultura e a música americana, eles desprezam o envolvimento do país no Iraque e o apoio dado a Israel no conflito no Oriente Médio. Mas, depois de uma visita ao bairro do Harlem em Nova York, totalmente paga pelo governo americano, Massinissa afirma que existem pontos em comum. "Aqui, temos os mesmos problemas que eles - um problema de imagem negativa", afirmou. "Temos que desfazer esta imagem." "Antes de viajar para os Estados Unidos, eu tinha uma opinião ruim a respeito do país e de suas políticas", disse Ouardia. "Agora, tenho outra opinião, minha própria opinião, e isso é bom." Violência Há dois anos e meio, o governo da França foi obrigado a convocar um estado nacional de emergência depois de três semanas de tumultos violentos em subúrbios de todo o país. Os protestos geralmente eram contra a exclusão social de filhos e netos de imigrantes, mas, nos Estados Unidos, os confrontos eram chamados com freqüência de "motins muçulmanos". Apesar de reconhecer que os Estados Unidos estão tentando conquistar a simpatia dos imigrantes muçulmanos, o jornalista Mohamed Hamidi aprova o interesse americano. Hamidi foi convidado a visitar os Estados Unidos depois que seu blog, o "Bondy Blog", que trata justamente dos subúrbios, chamou a atenção das autoridades americanas. Para o jornalista, os americanos estão mais interessados nos problemas dos subúrbios franceses do que o próprio governo da França. Hamidi afirma que a oferta de ajuda das autoridades francesas veio tarde demais, mas os Estados Unidos são mais "pragmáticos" e estenderam a mão para jovens dos subúrbios que querem vencer na vida. "Eles tentam conversar conosco", afirmou. "Tentam entender a razão de os muçulmanos da França não se sentirem integrados na sociedade francesa." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.