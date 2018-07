EUA trabalham para confirmar autenticidade de vídeo do Estado Islâmico Os Estados Unidos estão trabalhando para confirmar a autenticidade de um vídeo do Estado Islâmico que supostamente mostra a execução do refém japonês Kenji Goto, informou a Casa Branca neste sábado, acrescentando que Washington "condena veementemente" as ações do grupo militante.