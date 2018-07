EUA vão impor sanções ao Sberbank e aumentar limites sobre outros bancos russos, dizem fontes Os Estados Unidos planejam impor sanções ao Sberbank, maior banco da Rússia, e aumentar as restrições de outros bancos russos a capital norte-americano em resposta à intervenção do governo russo na Ucrânia, disseram fontes familiarizadas com o assunto nesta quinta-feira.