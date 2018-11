EUA vão limitar emissão de gases-estufa de usinas

AFRA BALAZINA e ANDREA VIALLI, COM AGÊNCIAS, O Estado de S.Paulo

A Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) informou que criará normas para as usinas movidas a combustíveis fósseis e refinarias de petróleo - que juntas emitem cerca de 40% das emissões de gases-estufa do país. Os novos padrões deverão ser colocados em prática em 2012.

"Estamos seguindo nosso compromisso de proceder de uma forma ponderada e criteriosa para reduzir a poluição pelos gases de efeito estufa que ameaçam a saúde e o bem-estar dos americanos e contribuem para as mudanças climáticas", disse a chefe da EPA, Lisa Jackson, por meio de um comunicado. "Esses padrões vão ajudar as empresas americanas a atrair investimentos privados para ampliar o uso de energia limpa que farão as nossas empresas mais competitivas e criarão bons empregos aqui em casa", afirmou ela.

Depois de o partido de Obama ser derrotado nas últimas eleições legislativas, o presidente decidiu abandonar o projeto de lei de mudanças climáticas no Congresso. Mas ele garantiu que continuaria, com ações do Executivo, tentando evitar o aquecimento global sem trazer prejuízos para a economia americana.

ANIMAIS

Ativistas desejam menos mortes no Natal

Ativistas dos direitos animais do grupo AnimaNaturalis se vestiram com roupas de animais para recriar uma cena de Natal na Cidade do México. O objetivo era promover o vegetarianismo. Um dos cartazes dizia: "Neste Natal, não matarás". Segundo a ONG, neste período do ano triplica a quantidade de animais mortos para consumo humano.

OBRA SUSTENTÁVEL

Governo quer reforma verde para Esplanada

O governo federal abriu edital para apresentação de projetos para transformar a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em uma avenida de blocos sustentáveis.

No Diário Oficial nesta semana, está prevista a prorrogação para 2 de fevereiro da entrega de projetos para construção de prédio anexo e restauração do Bloco K, que abriga o Ministério do Planejamento. O bloco K será o piloto para a reforma geral.

De acordo com Paulo Safady Simão, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), o objetivo é "trazer os 16 prédios para a modernidade".

Os arquitetos poderão sugerir sistemas de reúso de água, melhoria da eficiência energética e uso de energia solar.

MATA ATLÂNTICA

Fundo recebe projetos de proteção

Organizações sem fins lucrativos já podem encaminhar ao Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) propostas de projetos de conservação da Mata Atlântica. Os planos podem ser em quatro temas: para criação ou ampliação de unidades de conservação públicas municipais ou estaduais, para a elaboração de planos municipais de conservação e recuperação do bioma, para a regularização ambiental de imóveis rurais e para a viabilização de projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais. A chamada vai disponibilizar um montante máximo de R$ 4,3 milhões.