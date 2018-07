EUA vê chuvas importantes nas lavouras; preços dos grãos caem

"É uma previsão de clima mais úmido, em relação a que tínhamos antes. Há melhor chance de chuvas de Minnesota a Michigan, e na porção leste do vale do rio Ohio", disse Jason Nicholls, meteorologista da AccuWeather.

Deve-se esperar de 1 a 1,25 polegadas de chuvas (25,4 a 38,1 mm), principalmente na área norte do Meio-Oeste, nos próximos 10 dias. Mas ainda vai continuar bastante seco nas áreas que vão de Iowa até o centro de Illinois, e de Missouri e Kansas.

Choveu em Chicago no início da manhã desta terça-feira, com ventos de 60 a 65 milhas por hora (96,5 a 104,6 km/h), e precipitação de 0,5 a 0,6 polegadas (12,7 a 15,2 mm) foi registrada, disse Nicholls.

A persistente seca e o calor extremo levaram a uma rápida deterioração das safras de milho norte-americanas, que haviam sido projetadas como recorde para neste ano. As plantações de soja também sofreram.

Em seu último relatório sobre as condições das safras, na segunda-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), reduziu as estimativas da quantidade de milho na categoria de bom a excelente para 31 por cento, bem abaixo da avaliação de 62 por cento no ano anterior.

Enquanto o calor aumentava, os preços futuros da soja e do milho, cotados na bolsa de Chicago (CBOT), alcançaram altas recorde na semana passada de acima de 8 dólares por bushel de milho e acima dos 17 dólares pela soja.

A realização de lucros e a mudança para um clima mais úmido no início desta semana levaram a dois dias de queda para os futuros do milho e da soja.

O milho na CBOT nesta terça-feira era negociado a cerca de 8 dólares por bushel, uma queda de mais de 2 por cento ante a alta recorde de 8,2875 alcançada na sexta-feira. O preço da soja era de 16,61 dólares, baixa de mais de 2 por cento, ante a alta recorde de 17,7775, também atingida na sexta.

(Reportagem de Sam Nelson)