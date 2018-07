EUA visitarão 3 unidades de carnes em SP e MS na próxima semana

Segundo o comunicado, em sua temporada no país, Almanza será acompanhado por representantes do ministério nas visitas técnicas a três unidades industriais de processamento de carne, nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

É a primeira vez que o administrador do órgão americano virá ao Brasil, segundo o ministério. A visita técnica de Almanza está prevista para iniciar na terça-feira (18), começando por São Paulo.

"O objetivo do ministério com a ação é apresentar à autoridade americana os avanços nos controles oficiais e autocontroles privados referentes às carnes industrializadas exportadas para os Estados Unidos", informou o ministério.

O ministério ressaltou em nota que as mudanças administrativas do órgão americano de segurança alimentar são semelhantes às previstas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa) no Brasil.

"Com a visita, os órgãos brasileiros e americanos podem iniciar um processo de cooperação técnica que culminará em acordos homogêneos, além do alinhamento nos fóruns internacionais, favorecendo o comércio bilateral entre as partes", apontou em nota.

O Brasil já exporta processados para o mercado norte-americano, mas o setor de bovinos está em busca de abertura para os embarques da carne in natura para os Estados Unidos.

(Por Fabíola Gomes)