Euclides da Cunha, com rigor e leveza

A impressão forte que fica da leitura deste Euclidiana é a de um largo memorial que sedimenta a trajetória da pesquisadora Walnice Nogueira Galvão nas trilhas no mais das vezes imprevistas dos estudos que foi acumulando em torno do criador de Os Sertões.

São 16 artigos distribuídos entre quatro seções temáticas e uma apresentação, abarcando um longo intervalo de 25 anos, desde seu ensaio seminal sobre a formação intelectual de Euclides da Cunha em seus anos de Escola Militar, saído numa antologia coordenada por Florestan Fernandes, em 1984 - ao contrário do que se poderia supor, a grade curricular da instituição era bem abrangente, generalista, e abrigava as humanidades com destaque, para além das ciências e engenharia -, até seu recente Euclidianos e Conselheiristas: Um Quarteto de Notáveis, saído ainda agora em número especial da Revista Brasileira, da Academia Brasileira de Letras, em homenagem ao centenário da morte do escritor. Nesse texto, Walnice homenageia Antonio Houaiss, Franklin de Oliveira, José Calasans e Oswaldo Galotti (fundador, não da Semana Euclidiana, em 1912, como afirma a autora, mas da Maratona Euclidiana, em 1939), numa mesa-redonda quase mitológica em torno de seus próprios fantasmas sobre a obra do escritor, ali pelos idos de 1986.

Porque aqui se trata um pouco de famílias. E de manias. Das grandes, evidentemente. Pode-se reclamar com a autora o fato de ser bem mais generosa com os ancestrais dessa linhagem de estudiosos do que com os descendentes. Mas talvez essa ordem, às vezes algo hierática e reverencial, seja algo inevitável. Seu mérito, sem dúvida, é de abrir diálogo com zonas esquecidas, mas fundamentais de uma fortuna crítica secular, que já vai somando referências aos milhares. E as parcerias que adotou são meio raras no ambiente acadêmico estreito atual, especialmente da academia paulista. Foi assim, por exemplo, que se juntou a Oswado Gallotti e nos brindou com a Correspondência de Euclides da Cunha (1997), que permanecia extremamente lacunar e dispersa por quase 90 anos. Foi também assim que, em colaboração com Fernando Peres, que guarda, no Centro de Estudos Bahianos da UFBa, o acervo de José Calasans, editou este precioso Breviário de Antônio Conselheiro (2002).

Pois Walnice, mulher de múltiplos talentos, entre os quais o de sempre dizer o que acha, o que já lhe valeu mal-entendidos e desafetos - até Roberto Schwarz tremia de medo, quando ela assumiu um lugar na comissão julgadora do concurso de sua titularidade na Unicamp, em 1992, como suplente de Antonio Candido, momentaneamente impedido -, soube transitar com maleabilidade entre as tribos de euclidianistas e conselheiristas, tornando-se amiga do maior expoente dessa última "escola", o historiador baiano Calasans. Para ele, haveria que contrabalançar o peso quase monopólico do texto de Os Sertões na construção da memória de Canudos com pesquisas arqueológicas e historiográficas que dessem voz ao testemunho de sobreviventes e à história material do cenário do conflito. Embora permanecendo fiel à linha mestra dos estudos literários e filológicos textuais, Walnice passou a incorporar como valor inestimável as pesquisas de campo, o levantamento de fontes primárias e a história oral. Sua notável livre-docência, No Calor da Hora (1975), trabalhando com os registros da Guerra de Canudos na imprensa nacional e regional, foi marco premonitório isolado no campo da teoria literária, décadas antes de que as relações entre literatura e história se convertessem em modismo acadêmico, muitas vezes dando ótimos frutos, e outras tantas resultando em crônicas deslumbradas, mas descosidas, em narrativas descompromissadas com a interpretação dos processos culturais.

O leitor terá uma amostra significativa do universo de preferências temáticas de Walnice nesse Euclidiana. Dos prefácios a vários de seus 12 livros sobre Euclides - entre eles uma versão resumida da introdução que preparou para sua edição crítica de Os Sertões (1985; 2ª ed., 1999), bem como a que fez em Os Autos do Processo, que precede a publicação integral mais recente (2007) das peças do julgamento de Dilermando de Assis, após a tragédia do subúrbio de Piedade - a resenhas e artigos jornalísticos, como o belo A Águia e o Condor (2002), justa homenagem a Victor Hugo e sua presença na literatura de Castro Alves e Euclides, o roteiro todo vai revelando uma ensaísta erudita, de estilo escorreito, sem prejuízo da mordacidade e ironia. Muitos deles publicados inicialmente em jornais e revistas de grande circulação, seus textos, de ótima qualidade, demonstram à larga a grande estupidez que representa, para as humanidades, a implantação de critérios rígidos de avaliação da produção acadêmica por índices inspirados nas ciências da natureza, como o duvidoso sistema Qualis da Capes. Já que a heterogeneidade, a surpresa, a polêmica e o transitório do "calor da hora" são tantas vezes índices insubstituíveis da chave de qualquer comentário, interpretação ou juízo crítico dignos do nome, não se adaptando à tábula rasa de formatos mais padronizados ou estilisticamente neutros. Mas ali se encontram igualmente ensaios de fôlego, como Polifonia e Paixão e Anseios de Amplidão, que reinserem Euclides no universo da melhor tradição literária ocidental, antiga e moderna.

Walnice, que já nos deu mais de um Saco de Gatos, sabe bem disso e pratica uma prosa das mais despojadas que, em muitas passagens, aproxima-se do coloquial, mantendo, embora, a abstração do argumento e a posição crítica. Aquela que um dia já se insurgiu contra a ideologia do "dia de amanhã" na música popular brasileira, pode, sem susto, trazer Euclides para o dia de hoje. E, para além da efeméride, perscrutar os sentidos ocultos de sua leitura do Brasil e as razões da permanência de sua arte literária. Que hoje trafega com incrível desenvoltura, até maior que a obra de Machado, por quadrantes que vão de São José do Rio Pardo a Cantagalo, de Paris a Berlim, de Amsterdã a Varsóvia, de Austin a São José do Paiaiá, de Caracas a Manaus, de São Paulo a Madri, de Berkeley ao Rio de Janeiro. Walnice, como poucos, mostra-se em dia com essa itinerância.

Francisco Foot Hardman é professor titular do programa de teoria e história literária da Unicamp e autor, entre outros, de A Vingança da Hileia: Euclides da Cunha, a Amazônia e a Literatura Moderna (Unesp)