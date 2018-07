Euclides da Cunha e Rilke, quando a vida oscila entre

Separados no espaço e pelo idioma, Euclides da Cunha e o poeta Rainer Maria Rilke estão nos espetáculos Piedade e Cartas a Um Jovem Poeta. Eles foram contemporâneos no tempo. Se Euclides (1866-1909) com Os Sertões criou uma das bases da compreensão do Brasil arcaico, Rilke (1875- 1926), nascido na mesma Praga de Kafka, e como ele educado na língua alemã, é um dos poetas supremos do século 20. Homens de biografias turbulentas, que o teatro acolhe de formas distintas. Em Piedade, de Antonio Rogério Toscano, surge o Euclides de ficção a partir de fatos reais.

Já em Cartas é o próprio autor que expressa, com lirismo e introspecção, uma visão da arte e da vida. Caminhos que se ligam indiretamente por graves fatos históricos. Euclides atuou nos sobressaltos do II Império e nas primeiras décadas da República; Rilke presenciou a 1ª Guerra Mundial. O primeiro, a convite do jornal o Estado, esteve na Guerra de Canudos, Bahia, conflito de fundo messiânico acusado de insurreição antirrepublicana, e ali colheu material para sua obra-prima; o segundo refletiu na melancolia o declínio do universo geopolítico e cultural encarnado pelo Império Austro-húngaro. Os imponderáveis do amor estão no fundo da história de ambos. Rilke foi amante de Lou Andreas Salomé, intelectual sedutora (encantou Nietzsche e Freud) numa relação exaltada que gerou belos poemas. Euclides teve um casamento austero com uma mulher que não se resignou à submissa posição caseira, o que resultaria em tragédia.

Dramatizar o emaranhado do episódio brasileiro foi o desafio que Antonio Rogério Toscano teve de enfrentar. Soube-se apenas depois de muito tempo o que aconteceu entre Euclides, sua mulher Ana Emília e o amante desta, um jovem tenente. Por envolver o ambiente militar, e dado o prestígio de Euclides, o ocorrido passou anos na penumbra. Homem ocupado em longas viagens pelo País, o escritor abriu caminho para um rival. Sua reação de início até surpreende no contexto da época porque, aparentemente, houve um demorado e sabido triângulo amoroso (Ana teve dois filhos do tenente Dilermando de Assis).

Em dado momento, porém, ele se exasperou e procurou o desafeto para "matar ou morrer", como teria dito. Morreu e, anos depois, um filho teve o mesmo fim ao tentar vingar o pai. Piedade é licença poética para tirar os personagens deste quadro sangrento e lhes dar mais humanidade. A peça transmite o que teriam sido os anseios de Ana, as razões do amante e as divagações existenciais de Euclides da Cunha. Neste enredo de subúrbio carioca não teria havido frieza, premeditação nem a imperdoável maldade deliberada de ninguém. Piedade - no duplo sentido: sentimento e nome de bairro - é a crônica de um doloroso desencontro (apesar do tentador clichê de colocar todos como vítimas da sempre alegada hipocrisia, mediocridade e conservadorismo dos costumes do começo do século 20, etc.).

O espetáculo de Johana Albuquerque baseia-se na força do tema e no elenco. Só não se consegue entender a cenografia, precária no material e pouco ilustrativa na forma. Leopoldo Pacheco (Euclides) é ator de sólida presença mesmo que, desta vez, com dificuldade em dividir corretamente determinadas falas. Daniel Alvim (Dilermando) tem o tipo para o papel e se mantém sóbrio na interpretação. Jacqueline Obrigon compõe a veemência desta Ana idealizadamente reivindicativa e ardente.

Em contexto totalmente diferente, Rilke escreve a um pretendente às letras com lições sobre os percalços e melhores caminhos em face das exigências da arte. Cartas a Um Jovem Poeta faz a defesa da solidão, não como martírio, mas opção filosófica e caminho para a transcendência. A densidade delas é tarefa árdua para um ator. Ivo Müller tem vibração interior, o olhar agudo, o temperamento e físico exatos, tenso e frágil ao mesmo tempo. Sua voz apresenta certo timbre metálico e pouco volume, mas a respiração e a articulação das palavras adequadas estão a favor da clareza. Há um clima de afeto e premonição nas recomendações do missivista. Traduzidas em espetáculo, elas confirmam Cecília Meireles, que viu em Rilke o oráculo que se consulta e em que se crê.

Serviço

Cartas a Um Jovem Poeta. 70 min. 12 anos. Sesc Avenida Paulista. Espaço Quarto Andar (50 lugares). Avenida Paulista, 119, telefone 3170-3700, metrô Brigadeiro. 4.ª e 5.ª, 19 horas. R$ 20. Até 25/3

Piedade. 70 min. 14 anos. CCBB. Teatro (125 lugares). Rua Álvares Penteado, 112, Centro, telefone 3113-3651. 4.ª a sáb., 19h30; dom., 19 horas. R$ 15. Até 21/3