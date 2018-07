Eugênio Bucci debate humano descartável Eugênio Bucci e Alex Antunes são os convidados de hoje no Café Filosófico CPFL. No evento, marcado para as 20h30, no Tom Jazz, os jornalistas vão debater se os homens são tão descartáveis diante dos processos tecnológicos que eles mesmos criaram e se, no fim das contas, eles são meros coadjuvantes das próprias histórias. A palestra terá entrada gratuita e por ordem de chegada, a partir das 18h30. O público também poderá acompanhar o debate ao vivo pelo site www.cpflcultura.com.br. Mais informações pelo telefone (19) 3756-8000. O Tom Jazz fica na Avenida Angélica, 2.331, Higienópolis. (180 lugares).