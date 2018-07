O euro caiu 0,1 por cento para 1,3177 dólares, depois de ter chegado a 1,3233 dólares segundo a Reuters.

O dólar caiu mais cedo em relação ao euro com traders segurando os ganhos provocados pela incerteza contínua sobre as negociações do orçamento dos Estados Unidos.

(Reportagem de Wanfeng Zhou)