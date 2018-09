Eurofarma recolhe medicamento para câncer de mama O medicamento Tamoxin e o genérico citrato de tamoxifeno, indicados para o tratamento de câncer de mama, estão sendo recolhidos do mercado por conta de alteração no tempo de dissolução dos comprimidos, que podem ocasionar a liberação do princípio ativo em tempo diferente do previsto, segundo nota divulgada hoje pela Eurofarma.