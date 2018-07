Europa cai com medo de contágio de Dubai As bolsas europeias fecharam em queda, com receios de que os bancos da região estariam expostos à dívida de Dubai. O volume foi baixo por causa do feriado de Ação de Graças nos EUA. Em Londres, o FT-100 caiu 3,18%, para 5.194,13 pontos; em Paris, o CAC-40 recuou 3,41%, para 3.679,23 pontos; em Frankfurt, o Dax-30 perdeu 3,25%, para 5.614,17 pontos.