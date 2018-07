Europa chega a acordo sobre carregador universal para celulares

Supondo que o acordo provisório obtenha o apoio do Parlamento Europeu e dos Estados membros da UE, ele será implementado por volta de 2017, disseram autoridades da UE.

O projeto de lei sobre equipamentos de rádio define regras harmonizadas para equipamentos de rádio, incluindo telefones celulares e modems.

Legisladores da UE também concordaram em uma supervisão mais rígida do mercado para assegurar que certos produtos tenham de ser registrados antes que possam ser vendidos no mercado, em linha com um sistema de banco de dados que já existe nos Estados Unidos.

Uma vez finalizado, os Estados membros terão dois anos para transpor a regulação às suas leis nacionais, e as fabricantes, incluindo a Apple e a Samsung, terão mais outro ano para se adequar.

É esperada que uma sessão completa do Parlamento Europeu aprove a lei em março, o que significa que um carregador padrão de bateria deve ser disponibilizado a partir de meados de 2017.