Europa e América do Sul iniciam pesquisas Cientistas de 14 instituições europeias e sul-americanas (Brasil, Bolívia, Colômbia e Peru) iniciaram um programa de pesquisa para prever o que pode acontecer com a Amazônia nas próximas décadas. Alguns estudos indicam que, com as mudanças climáticas e o desmatamento, as florestas da região poderão se tornar savanas. O Amazalert, como o programa foi chamado, tem o objetivo de testar a probabilidade dessas previsões. A equipe é liderada pelos pesquisadores Bart Kruijt, da Universidade de Wageningen, na Holanda, e Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). / AFRA BALAZINA e FÁBIO GRELLET