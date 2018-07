Europa enfrenta dilema entre estagnação e crise da dívida

A Europa encontra-se em um dilema. Precisa começar a pensar em retirar incentivos para a economia diante da crise da dívida que se acumula. Mas, com uma economia em estagnação, governos, empresas e economistas temem que o fim dos pacotes de ajuda represente a volta da recessão para o Velho Continente.

A União Europeia terminou 2009 com uma expansão de apenas 0,1% em seu Produto Interno Bruto (PIB) no último trimestre, o pior desempenho entre as economias ricas. Alguns países, como a Itália, voltaram a ter contrações do PIB.

Mas, ao mesmo tempo, os gastos para salvar bancos e setores mais sensíveis, além da falta de arrecadação de impostos, criaram déficits que assombram a região. Juntos, os países do G-7 (grupo dos sete mais industrializados) acumulam dívidas de mais de 50% do PIB mundial. Em alguns países europeus, como Grécia ou Reino Unido, a dívida é superior ao próprio tamanho da economia.

Dentro da UE, a definição de uma estratégia de retirada de incentivos é mais acalorada. Fontes do governo espanhol, que preside a UE, indicaram ao Estado que um grupo foi destacado dentro dos ministérios de Finanças de vários países para pensar como sair desse dilema. Mas a constatação é de que governos estão divididos.

Ministros do Trabalho da UE fizeram um apelo nesta semana para que os pacotes de resgate aos setores mais debilitados sejam mantidos, pelo menos até que o desemprego pare de subir.

Segundo os ministros, foram os incentivos a empresas que garantiram que o desemprego não atingisse uma taxa ainda maior. Hoje, a Espanha registra um desemprego de mais de 18%, ante uma média europeia de mais de 10%, a pior em 12 anos. "Essas medidas só devem desaparecer quando a economia não necessitar mais delas", afirmou Celestino Corbachoa, ministro do Trabalho da Espanha. Para ele, não há como retirar nesse momento os incentivos.

Em países como a Alemanha, o governo aceitou fechar acordos com empresas para pagar pela metade dos salários dos trabalhadores. O governo belga, que assumirá a UE a partir de julho, também já deu indicações aos demais países de que a retirada de pacotes de ajuda não estará em seu programa até o fim de 2010 para o bloco europeu. "Não podemos entrar na lógica de um saneamento rápido, com uma visão míope baseada apenas em questões orçamentárias imediatas", afirmou a ministra belga do Trabalho Joëlle Milquet. Segundo ela, a recuperação da economia está "muito frágil".

Os maiores setores industriais europeus também temem o risco do fim precipitado de pacotes. Para o conselheiro delegado da Fiat, Sergio Marchionne, a retirada da isenção fiscal para a compra de carros em 2010 faria com que as vendas caíssem em 350 mil unidades em comparação a 2009 apenas no mercado italiano. Mas ele admite que, em algum momento, esses incentivos terão de desaparecer.

O governo do primeiro-ministro Silvio Berlusconi anunciou que os incentivos estão com seus dias contados, pelo menos no setor automotivo. O que a Itália quer agora é convencer a todos os governos da região a fazer o mesmo no próximos meses. Roma não quer ser a única a acabar com os incentivos, temendo o impacto sobre suas indústrias que poderiam sair em desvantagem num mercado com distorções.

A tese dos italianos é de que as economias europeias precisam voltar a crescer, mas por meio de estratégias de inovação, e não com distorções no consumo que ameaçam se eternizar. De fato, a Comissão Europeia está decidida a convocar os governos a um acordo para que, a partir de meados do ano, pelo menos alguns sinais de retiradas de pacotes comecem a surgir.

Um documento obtido pelo Estado e preparado por Bruxelas indica que governos deveriam estabelecer critérios mais severos para permitir que um setor ou uma empresa se beneficie de incentivos. Segundo a UE, em 2009 grande parte dos setores que pediram, receberam ajuda. O objetivo é "evitar um impacto negativo no longo prazo para a produtividade europeia e sobre os orçamentos dos Estados".

Uma das preocupações é que, distorcida, a produção europeia acabe perdendo produtividade e sendo superada por chineses, japoneses e americanos.

Para o governo alemão, a saída poderia ainda ser focar os esforços europeus para garantir maior exportação. Dessa forma, os incentivos começariam a ser retirados, os déficits não acabariam explodindo e, ao mesmo tempo, a indústria continuaria vendendo, mesmo que não seja para o mercado local.

Uma opção seria aproveitar a crise para rever o próprio padrão de crescimento da UE. Jose Manuel Barroso, presidente da Comissão Europeia, lançou a ideia de formular uma estratégia de desenvolvimento para o bloco para os próximos dez anos. Ele espera que a sugestão seja aprovada até junho. Já os sindicatos alertam que essa estratégia não pode ignorar a atual crise.

Para os governos, o dilema entre a retirada dos incentivos e a manutenção dos empregos ainda faz parte dos cálculos políticos. Partidos não querem ser vistos como promotores de ideias que acabem afetando os trabalhadores, principalmente em locais onde eleições estão programadas, como na Franca, em março, e o no Reino Unido em alguns meses.