Europa quer normas mais rigorosas A Comissão Europeia apresentou ontem um projeto que estabelece normas mais rígidas para a concessão de licenças para plataformas de petróleo. Um dos objetivos é regularizar as perfurações em águas profundas, a partir de 1 mil metros de profundidade - como a plataforma da British Petroleum no Golfo do México, onde ocorreu um grave acidente em 2010. Foram incluídos, por exemplo, requisitos de segurança. "Sempre que há uma perfuração surgem grandes riscos", disse o comissário europeu de Energia, Günther Oettinger. As regras devem entrar em vigor em 2013. / EFE