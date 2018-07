Europa sabia da fraude desde o início do euro

Maquiagens de todo tipo realizadas no início do euro, em 2002, foram realizadas na Grécia, por obra do governo conservador de George Alogoskoufis, com a ajuda de Wall Street. Perspectivas de crescimento, cálculos da dívida, despesas públicas, tudo foi alterado nos relatórios enviados ao Escritório Estatístico das Comunidades Europeias (Eurostat), com o intuito de iludir autoridades e obter o carimbo de ingresso na zona do euro.

As manobras foram descobertas por meio dos próprios gregos, em 2004, quando em um relatório ao CEF, o governo de Alogoskoufis apresentou dados corrigidos sobre o déficit desde 2000. Em lugar de gastar 2% mais do que arrecadava naquele ano, Atenas alimentava um rombo de 4,1%. Em 2001, o buraco não era de 1,4%, mas de 3,7%. Já em 2004, totalizava 5,3%. A Grécia, com esses dados, nunca estaria habilitada a ingressar na zona euro.

"Se observarmos com uma perspectiva histórica, veremos que a relação dívida/PIB da Grécia também vem explodindo nos últimos 30 anos. Era de 30% em 1980 e de 130% hoje. Mas esses dados não apareciam nas estatísticas oficiais", disse ao Estado Vasilios Dalamagkas, pesquisador do Departamento de Economia da Universidade de Atenas.

As sanções só não aconteceram porque ninguém era santo na Europa. O caos das cifras era tão grande à época que a revista Euromoney utilizou a expressão "Enronização" das contas públicas, valendo-se do exemplo da norte-americana Enron, falida após a descoberta de que falsificava dados, para descrever a verdade sobre os orçamentos dos membros do bloco. Berlim usou, de forma indevida, receitas de licenças para companhias de telefonia para fechar seu balanço, estratégia semelhante à de Paris. Roma foi mais longe, tanto quanto os gregos: pediu consultoria ao banco JP Morgan para abrilhantar seus números, usando derivativos e outras operações no mercado financeiro.